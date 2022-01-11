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Mersin Devlet Opera ve Balesinin 2 temsili, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi

11.01.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesinin 2 temsili, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Kovid-19 nedeniyle "Don Giovanni" operası ile "Operacapella" konserinin iptal edildiğini duyurdu.

MDOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sanat takviminde sağlık tedbirleri kapsamında yapılan değişiklikler konusunda anlayış beklendiği belirtildi.

Kovid-19'un, ülke genelinde etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Ocak salı sahnelenmesi planlanan 'Don Giovanni' ve 27 Ocak perşembe sahnelenmesi planlanan 'Operacapella' temsilimiz iptal edilmiş olup, bilet iadesi yapılacaktır. Biletlerinizi online aldıysanız, info@biletinial.com adresine PNR numarasını belirtilen bir mail atarak iade talebinde bulunabilirsiniz. Biletlerini gişeden alan seyircilerimizin ise iade sırasında opera gişesine biletlerini teslim etmeleri gerekmektedir."

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