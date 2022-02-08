Mersin Devlet Opera ve Balesinin "Arda Boyları" temsiline Kovid-19 engeli

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 10 Şubat Perşembe sahnelenmesi planlanan "Arda Boyları" balesinin Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
MDOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sanat takviminde sağlık tedbirleri kapsamında yapılan değişiklikler konusunda anlayış beklendiği belirtildi.
Kovid-19'un ülke genelinde etkisini sürdürdüğü dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"10 Şubat Perşembe sahnelenmesi planlanan 'Arda Boyları' temsilimiz iptal edilmiş olup bilet iadesi yapılacaktır. Biletlerinizi online aldıysanız, info@biletinial.com adresine PNR numarasını belirtilen bir mail atarak iade talebinde bulunabilirsiniz. Biletlerini gişeden alan seyircilerimizin ise iade sırasında opera gişesine biletlerini teslim etmeleri gerekmektedir."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz