Mersin, Dünya Bocce Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak

MERSİN (AA) - Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları (Raffa-Volo) Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Toroslar Bocce Spor Tesisi'nde düzenlenecek.

Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'na da 2019'da ev sahipliği yapan ilçede ilk kez düzenlenecek şampiyonalara, 40 takımdan 300'e yakın sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı ve TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi Atsız Afşin Yılmaz, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dünya şampiyonalarında, Türk misafirperverliğimizi yine en iyi şekilde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcuları Mehmet Can Yakın ve Murat Alan'a da başarı diledi.

