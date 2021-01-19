YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin engelsiz ve temiz bir kent olma yolunda

Mersin engelsiz ve temiz bir kent olma yolunda

19.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin engelsiz ve temiz bir kent olma yolunda

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile kaldırımları ‘engelsiz’ hale getirmeye devam ederken; bir yandan da kaldırımlardaki çöp kutularını yeniliyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde devam ettirilen ‘engelsiz kaldırım’ çalışmaları ekipler tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile kaldırımları ‘engelsiz’ hale getirmeye devam ederken; bir yandan da kaldırımlardaki çöp kutularını yeniliyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde devam ettirilen ‘engelsiz kaldırım’ çalışmaları ekipler tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıllardır yaşanan çökmelerden dolayı bozulan özel gereksinimli vatandaşların kullanamadığı kaldırımların yenilenmesi devam ediyor. ‘Engelsiz Mersin’ için süren çalışmalar kapsamında kaldırımlar özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilerek yeniden düzenleniyor. Bu sayede söz konusu vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller ortadan kaldırılırken, yeni kaldırım imalatı sayesinde rampa ve hissedilebilir karo düzenlemeleri yerleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de yapılan caddelerdeki kaldırımlara daha temiz çöp kutuları yerleştiriyor. Çalışmalar Mersin merkez ve ilçelerde tüm hızla sürüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Murat Eren, “Eskimiş, yıpranmış, yer yer çöküntüler meydana gelen kaldırımları, ‘engelsiz Mersin’ kapsamında vatandaşlarımızın daha rahat kullanabileceği şekilde yeniliyoruz. Bu yenileme çalışmalarını yaparken, kentimizi temiz tutmak adına halkımızın yoğun kullandığı cadde ve bulvarlarda çöp kutularını yenilemeye başladık. Amacımız daha temiz bir şehir, yaşadığımız yerin daha sağlıklı ve temiz olabilmesini sağlamak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile koordineli çalışarak, uygulamayı kentin en işlek caddelerinden biri olan Kuvay-i Milliye Caddesi’nde de hayata geçirdi. Caddedeki kaldırımda yenileme yapan ekipler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de yeni çöp kutularını Mersinli vatandaşların hizmetine sundu.

Mersin engelsiz ve temiz bir kent olma yolunda

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:57
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Buket Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Mersin'de karda mahsur kalan 10 tır belediye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan 10 tır belediye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Başkan Dinçer’den Seçer ve meclis üyelerine destek teşekkürü

Başkan Dinçer’den Seçer ve meclis üyelerine destek teşekkürü

Toroslar’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Özdemir: "Dünya sebze üretiminde 4., meyvede 6. sıradayız"

Özdemir: "Dünya sebze üretiminde 4., meyvede 6. sıradayız"

Kızıltan: “Mersin’e söz verilen yatırımların başka yere kaydırılmasına izin vermeyeceğiz”

Kızıltan: “Mersin’e söz verilen yatırımların başka yere kaydırılmasına izin vermeyeceğiz”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.