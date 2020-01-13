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  4. Mersin GİAD Futbol Turnuvası tamamlandı

Mersin GİAD Futbol Turnuvası tamamlandı

MERSİN HABERLERİ  | 13.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) tarafından düzenlenen üyeler arası futbol turnuvası final heyecanı ile sona erdi.’Çocuklar geleceğimizdir’ sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında birincisi düzenlenen, üyeler arası futbol turnuvasının şampiyonu ’Haddini Bibao’ takımı oldu.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) tarafından düzenlenen üyeler arası futbol turnuvası final heyecanı ile sona erdi.
’Çocuklar geleceğimizdir’ sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında birincisi düzenlenen, üyeler arası futbol turnuvasının şampiyonu ’Haddini Bibao’ takımı oldu. 8 takımın yer aldığı turnuvada iş dünyasının önemli temsilcileri mücadele etti. Final maçının ardından başarı gösteren ilk üç takım oyuncularına kupaları ve madalyaları verilirken, saha içerisinde performansları ile göz dolduran oyunculara ise ’Sahanın Enleri’ ödülleri verildi.
“Türkiye’de yaşayan her çocuk bizim geleceğimizdir”
Kupa töreninde konuşan Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri turnuvanın iki ayrı amacı olduğunu belirterek, “Birincisi derneğimiz içindeki dostluğun ve beraberliğin pekişmesi, takım olabilme ruhumuzu ortaya çıkartmaktı. İkinci amacımız ise geleceğimiz olan çocuklarımızın kendilerinin farkına varmaları, gelecek planlamalarını yaparken topluma faydalı birey olma hedefini belirlemelerini istememizdir. Gelecek sadece bizim çocuklarımızdan ibaret değildir. Türkiye’de yaşayan her çocuk bizim geleceğimizdir. Bizler, sosyo-ekonomik farklılıkların çocuklar arasında oluşturduğu mesafeyi paylaşımlarla kapatabilmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın bu bilince ulaşabilmesi için sosyal sorumluluk projelerinin yapılmasını bugün kurulan Mersin GİAD Çocuk Akademisi’ne bırakıyoruz" dedi.
Çocuk Akademisi adına konuşan Irmak Kuzey ise Mersin GİAD üyelerinin kendilerine rol model olduklarını ifade ederek, “Tüm projelerinde bütünlüğü ve birlikteliği ön planda tutan Mersin Giad ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Üyeler arası etkileşimi eğlenceli hale getirmek için planlanan bir futbol turnuvasını bile ’Çocuklarımız geleceğimizdir’ diyerek sahaya çıkıp, toplumsal proje haline getirerek bizlere iyi bir rol model olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Topluluk bir parçası olduğunu hissettiğiniz ve hissettirdiğiniz zaman topluluktur. Buradan bakınca muhteşem bir topluluk olduğumuzu görüyorum. Bir mont, kitap ve lego projemizle diğer çocukların hayatında minik de olsa bir fark oluşturabilme fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. İçiniz rahat olsun. Bizler geleceğimizin ellerimizde şekilleneceğini çok iyi biliyoruz ve hedefimizi güçlü ve birlikte bir gelecek olarak belirliyoruz" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen organizasyonun ardından çocuklara projenin amacı olan ’Bir mont, kitap ve lego’ desteği sağlandı. Programa katılan protokol üyeleri ise sosyal sorumluluk projesine katılarak mont kitap ve lego desteği sağladı. Konuşmaların ardından şampiyon olan takım ’Haddini Bibao’ ve ikinci olan takım ’Big Boss’a kupaları takdim edildi.

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