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Mersin Hal Kompleksinin duvarları renkleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 11:40 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hal kompleksinin duvarlarının meyve ve sebze figürleri ile süslendiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti renklendirmek için farklı bölgeler için farklı konseptler belirliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hal kompleksinin duvarlarının meyve ve sebze figürleri ile süslendiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti renklendirmek için farklı bölgeler için farklı konseptler belirliyor. Ekipler, pandemi dönemindeki sanatsal çalışmalara ilk olarak sahilde bulunan cep sinemasının duvarlarını resimlerle güzelleştirerek başladı. Duvarlar, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okuldan eve gitmek isterken bindiği minibüsün şoförü tarafından canice katledilen Özgecan Aslan ve tüm dünya kadınlarına hitaben yapılan resimlerle donatıldı. Sahildeki çalışmaların ardından ekipler, makina ikmal çalışanlarının portreleriyle duvarları süslemiş, sanat duvarlarda yeniden hayat bulmuştu.
Üreticinin emekleri hal kompleksinin duvarlarına sanatla yansıyor
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Güven Bozkurt tarafından çizimleri gerçekleştirilen çalışmalar, bu kez de odak noktasını Mersin Hal Kompleksi sahasına çevirdi. Hal Kompleksinin duvarlarını meyve ve sebze figürleriyle süsleyen ekipler, kompleksin gri yüzünü rengarenk bir yapıya dönüştürdü.
“Burada gördüğünüz meyve ve sebzeler çiftçinin emeğinin temsili”
Duvarlara çizimleri gerçekleştiren Bozkurt, kentin dokusunu canlandırmak için söz konusu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu çalışmalarla bölgeyi renklendirmeye çalışıyoruz. Konu olarak meyve ve sebzeleri seçtik ama bu sadece basit bir meyve-sebze değil. Bunun arka planında köylü, çiftçi, nakliye gibi o kadar çok emek var. Burada gördüğünüz meyve ve sebzeler o emeğin temsili olarak ortaya çıkıyor. Elimizden geldiği kadar kenti güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kentin dokusunu değiştirmeye çalışıyoruz” dedi.
“Yoldan geçenler güzel tepkiler veriyorlar”
Çalışmalara destek veren Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Hüseyin Sivri, “Burada yaklaşık bir haftadır çalışma yürütüyoruz. Yoldan geçenler güzel tepkiler veriyorlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Gelen olumlu tepkiler üzerine biz de mutlu oluyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Şehrin farklı bölgelerinde de bu tür çalışmaların olmasını dileriz” diye konuştu.

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