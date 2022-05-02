Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayramlaşma töreni düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Mersin Valiliğince düzenlenen tören, Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törene katılanların bayramını kutladı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de katıldı.

- Hatay

Hatay Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, valilik bahçesinde düzenlenen programda, Ramazan Bayramı'nın devlete, millete ve vatana hayırlar getirmesini temenni etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Doğan, herkesin bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programına AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Serkan Topal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileriyle kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

- Osmaniye

Osmaniye Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yılmaz ve protokol üyeleri, törene katılanlarla tokalaşarak herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



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