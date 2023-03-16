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Mersin için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

16.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de yarın sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Mersin ve çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı belirtildi. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Öte yandan Doğu Akdeniz’de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Anamur ile Silifke arasında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin beklendiği kaydedildi.

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