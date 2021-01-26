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Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Covid-19’u atlatarak görevine döndü

26.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Covid-19’u atlatarak görevine döndü

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasa üzerine Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği tedavi sürecinin ardından virüsü yenerek görevine başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak tarihinde yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede tedavisine başlanan Bahçacı, iyileşerek görevine döndü.
Bahçacı, tedavi süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Baş ağrısı ve halsizlik hissetmem dolayısıyla 12 Ocak tarihinde vermiş olduğum numunenin sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine hekim arkadaşlarımın muayenesi ve tavsiyesi üzerine Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatışım yapıldı. 14 günlük bir tedavi ve karantina süreci sonrasında çok şükür sağlıma kavuştum. Bu süreçte tedavim ile yakından ilgilenen mesai arkadaşlarıma ve dualarını eksik etmeyen sevenlerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kurallara uymak çok önemli”
Bahçacı, kurallara uymanın önemine de vurgu yaparak, “Pandeminin başından itibaren Bilin Kurulunun ve Bakanımızın ısrarla üstünde durduğu maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız çok önemli. Görevimiz icabı her ne kadar koruyucu önlemleri alsak da sürekli olarak sahada arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımız, aşılama süreci tamamlanıncaya kadar önlemlere hassasiyetle uymaya devam etsinler” dedi.

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