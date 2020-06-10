Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı: "Türkiye’nin halen en iyisiyiz"

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Covid-19 salgınında Türkiye’nin çok başarılı olduğunu belirterek, "Mersin olarak iyiyiz, bunun devamı da MSD’ye bağlı, yani Maske, Sosyal Mesafe ve Dezenfektan" dedi.

Dr. Bahçacı yapımı tamamlanan ve Silifkeli vatandaşların hizmetine sunulan Silifke Sağlık Kompleksini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dr. Bahçacı’ya ziyaretinde, Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Özgür Ozan Karak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Yener, Silifke Devlet Hastanesi Müdürü Bilal Püskül, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Alihan Cırık, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Av. Mehmet Emin Kurt ve yönetimi eşlik etti.

Dr. Bahçacı tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip Covid -19 salgınında Türkiye’nin çok başarılı olduğunu, Türkiye’de Mersin ilinin bu süreçte iyi olduğunu ve vatandaşların daha da tedbirli olmasının daha da iyi sonuçlar göstereceğini belirterek, “Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere halkımız da bu süreçte destek verdi. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Mersin genelinde de Türkiye’nin içinde en iyi illerden birisiyiz. Bugün halen en iyisiyiz. Korona virüsü ile ilgili söylenen olumsuz sözlere cevap vermedik. Rastgele söylenilmiş sözlere itibar etmedik. İyi durumdayız. Ama bu iyi olmaya devam edeceğimiz anlamına gelmez. İyi olmamızın devamı halkımızın maskeyi bırakmamasına, sosyal mesafeyi korumasına ve dezenfektan kullanmasına bağlı. Mersin olarak iyiyiz, bunun devamı da MSD’ye bağlı, yani Maske, Sosyal Mesafe ve Dezenfektan” dedi.

Sağlık kompleksi ile ilgili bilgiler veren Bahçacı, “Burada daha önce Mersin Devlet Hastanesi vardı. Taşucu’na yeni devlet hastanesi yapılınca bu binanın yerini de sağlık tesisi olarak değerlendirmek istedik. Burası çok yönlü hizmet veren, Bakanlığımızın eskiden beri var olan projelerinden devam ettiriyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri var. Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerimiz var. Aile hekimliği hizmetlerimiz var. Sigara ve bağımlılıkla mücadele, kanser ile mücadele, obezite ile mücadele gibi bir çok hastalığı oluşmadan önce, oluşmayı engelleyici tedbirler almak hedefimiz. Bununla ilgili de bu tesisleri yapıyoruz. Burada ana unsur Sağlıklı Hayat Merkezi. Burada ayrıca Çocuk Gelişim Birimi, Sosyal İletişim, Psiko-Sosyal Destek Birimi, Sosyal Destek Birimi ve Psikolojik Destek Birimi var. Halkın sağlığını yakından takip etmek amacıyla 21 bölüm olacak burada. Burada Silifke’ye yakışır. 20 üniteden oluşan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi var. Ayrıca yine 112 istasyonu kuruldu. Bunların girişi bir birinden ayrı. Çok fonksiyonlu bir bina ve birbirini görmeyen bir birimler. 112 de acil vakalarda en kısa sürede hizmet verme açısından burada da bir birimi oldu. Yine vatandaşlarımızın kısa süre içinde tahlil ve tedavi olabilmeleri için 7-8 birimlik semt polikliniği şeklinde hastanemize bağlı bir yer oluşturduk. Uzman hekim sayımız 45’ten 58’e, pratisyen hekim sayısı 7’den 15’e çıktı. Ayrıca ilçe sağlık müdürlüğümüz bünyesindeki hekim arkadaşlarımızın sayısı arttı ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili birimler hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

