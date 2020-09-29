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Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar Hasan Ali Toptaş'a verilecek

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Toptaş, ödülünü aralık ayında düzenlenecek törenle alacak

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 14 yıldır verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne, bu yıl yazar Hasan Ali Toptaş layık bulundu.

MTSO'dan yapılan açıklamada, ödülün bu yılki sahibinin belirlenmesi için değerlendirme kurulunun toplandığı belirtildi.

Kurulun aldığı kararla, ödülün yazar Hasan Ali Toptaş'a verilmesinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, onların daha yaygın okunmasını sağlamak için MTSO'nun öncü girişimleriyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün değerlendirme kurulu, bu yıl Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı'dan oluştu. İnsanın basit, yalın ve örselenmemiş gerçekliğindeki iyilik halini hatırlatan anlatısıyla edebiyatımıza çok katmanlı okurlar kazandırdığı ve Türkçemizi ses ve söz ahengiyle soluklandırdığı için usta yazar Hasan Ali Toptaş, ödüle değer bulunmuştur."

Açıklamada, Toptaş'a ödülünün aralık ayında düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.

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