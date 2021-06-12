YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 89 zanlıdan 35'i tutuklandı

Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 89 zanlıdan 35'i tutuklandı

12.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 89 zanlıdan 35'i tutuklandı

Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 89 zanlıdan 35'i tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Ermenistan üzerinden internet sitesi kurarak usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığı iddiasıyla 9 Haziran'da 86 zanlının yakalandığı soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 89 zanlıdan 27'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 62'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u da savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 52 şüpheliden 35'i tutuklandı, bazıları adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ermenistan üzerinden internet sitesi kuran şüphelilerin usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığı tespiti üzerine Mersin, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 9 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 86 kişi yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın yeni durağı Mersin olduCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın yeni durağı Mersin oldu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.