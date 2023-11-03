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Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

03.11.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ikinci el alışveriş siteleri ve sahte hesaplar üzerinden verdikleri sahte ilanlar ile vatandaşları dolandırarak yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şebekeyi tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli Adana ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 cep telefonu, 14 banka kartı, 2 tabanca, 1 kılıç, 1 kelepçe, 1 flaş bellek, 3 sustalı çakı ile 12 bin 750 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonla 72 dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 9 şahıstan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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