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Mersin merkezli 4 ilde "sahte bahis kuponu" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 07.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 4 ilde "sahte bahis kuponu" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, G.K, sosyal medyada iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanılmış görünümlü bahis kuponu yöntemiyle dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelilerin, fotoğraf düzenleme programı aracılığıyla sahte kuponlar yaptıkları, kazanç vergisi adı altında da müştekinin 175 bin lirasını aldıkları belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında ve para transferinin olduğu bankaların güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, 14 kişinin kimliğini tespit etti.

Kent merkezinin yanı sıra Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 10'u yakalandı.

İkametlerde yapılan aramada bulunan sahte kupon ve paralara el konuldu.

Firari 4 kişi aranıyor.

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