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Mersin merkezli 5 ildeki PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

30.05.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden, aralarında eski HDP yöneticisinin de olduğu 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik 23 Mayıs'ta Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 24 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aranan bir zanlı daha yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan eski HDP Yenişehir İlçe Başkanı E.D'nin de arasında olduğu 7'si tutuklandı.

HDP il yöneticisi D.A. hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına, HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K'nin de aralarında olduğu 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

Mersin merkezli 5 ilde 23 Mayıs'ta 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP'nin il ve ilçe yöneticilerinin de arasında olduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Adana Ankara Mersin İzmir

Mersin Namaz Vakitleri 30 Mayıs Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Salı

Yaren eczanesi
Akdeniz
Ayhan eczanesi
Tarsus
Erenler eczanesi
Yenisehir
Banu eczanesi
Akdeniz
Berat eczanesi
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