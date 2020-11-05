Mersin merkezli 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve yüklü miktarda para bulundu.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan E.Y, sosyal medyada tanıştığı kişilerin, ikramiye kazanmış gibi gösterilen sahte bahis kuponuyla kendisini dolandırdığını ileri sürerek şikayette bulundu.

Polis, şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemede orantısız para transferi gerçekleştirildiğini de tespit etti. Soruşturmada ayrıca, sahte kuponlardan kazanıldığı iddia edilen parayı talep eden kişilerden "vergi" gibi bahanelerle yeniden ücret ödenmesi istendiği, dolandırıldıklarını anladıktan sonra iletişimi kesmek isteyen bu kişilerin zanlılar tarafından bir avukatın kimlik kartı kullanılarak tehdit de edildiği belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

