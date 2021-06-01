Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde, ağır hasar kayıtlı araçlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini gizleme, yok etme, saklama", "güveni kötüye kullanma" ve "mala zarar verme" gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Zanlıların, ağır hasar kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.M.Y, H.Y, B,Y, M,K, F,K, H,K, M.H, H.C, Y.A, F.Y, V.Ç, K.Ç, E.A, M.M.Y, Z.G, M.D, A.U, H.G, M.K, E.T. ve Z.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

