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Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin, İstanbul ve Batman'da internetten başkalarına ait ikinci el satılık araç ilanları üzerinden otomobil almak isteyenleri dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 5 cep telefonu ve 14 banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin kısa süre içerisinde 4 vatandaşı dolandırarak, yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
internet dolandırıcılık Mersin ikinci el araç

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