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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

24.09.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"ta kullanıcı kayıtları bulunan ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin, Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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