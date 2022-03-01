YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

01.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Pazar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay M.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:51
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.