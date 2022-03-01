Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Pazar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay M.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildiği öğrenildi.



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