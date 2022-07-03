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Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

03.07.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Mersin, Niğde ve Karaman'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan kişilere yönelik 27 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Mersin, Niğde ve Karaman'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan ve yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, 27 Haziran'da ekiplerin 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Mersin Niğde Karaman operasyon zanlı

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