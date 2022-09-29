Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.

Mersin ve Şırnak'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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