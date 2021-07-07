Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'de terör örgütü saflarında faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Mersin ve Adana'da adreslerini belirlediği 3 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametinde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

