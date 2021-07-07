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Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

07.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'de terör örgütü saflarında faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Mersin ve Adana'da adreslerini belirlediği 3 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametinde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

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Mersin Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
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Sabah
05:22
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

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