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Mersin Millet Bahçesi 29 Ekim’de açılacak

MERSİN HABERLERİ  | 04.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Denizpark ile eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde başlayan Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi.

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Denizpark ile eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde başlayan Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi. Engin, alt yapı çalışmalarının çok kısa sürede biteceğini belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Millet Bahçesi’nin açılışı yapılacaktır" dedi.
Başkan Engin, Mersin Millet Bahçesi inşa çalışmalarının son hızla devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında mühendisler ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Millet Bahçesinin proje çizimini de inceleyen Engin, sahayı da gezerek son durumu gördü. Çalışmalar sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Engin, projede alt yapı çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Millet Bahçesi’nin açılışının yapılacağını kaydeden Engin, "Firmamız güçlü bir firma. Bütün iş makineleri şu anda sahada çalışıyor. Yağmurlardan dolayı biraz işler aksamış olsa da havaların düzelmesiyle o aksamış işlerde tamamlandı. Ekiplerin tamamı burada ve çalışma yapılıyor. Bütün malzemelerde alınmış durumda. Alt yapı çok kısa sürede bitecektir. Üst yapı çalışmaları da son 2-3 ayda tamamlanır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ı bitti"
Firma yetkilisi Murat Özbek ise Kasım ayında çalışmalara başladıklarını kaydetti. O tarihten beri sahada çalışma yürüttüklerini dile getiren Özbek, "Son döneme kadar yağmur ve kötü hava koşulları bizi baya zorladı ama biz ona rağmen tüm ekip ve ekipmanlarımızla çalışmaları hep devam ettirdik. İşin süresi bir sene ama biz bunu mümkün olduğu kadar 9-10 ayda bitireceğiz. 29 Ekim’e büyük bir sıkıntı çıkmasa burayı bitiririz. Biz 50 yıldır inşaat işi yapıyoruz. Daha öncede aldığımız bütün işleri vaktinden önce bitirmişizdir. Burayı da bitireceğiz diye düşünüyorum. Burada kıraathanemiz, kafeteryamız, wc, mescidimiz, su depomuz olacak. İnsanların sahile girebileceği bir plaj yapacağız. Onlara ait soyunma odaları, duş yerleri yapacağız. Onun dışında zaten yüzde 80’i yeşil alan olacak. Şu anda alt yapının yüzde 90’ı bitmiş durumda. Şimdi yavaş yavaş üst yapıya giriyoruz" dedi.

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