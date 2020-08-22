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Mersin plajlarında hafta sonu yoğunluğu

MERSİN HABERLERİ  | 22.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Mersin plajlarında hafta sonu yoğunluğu

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hissedilen hava sıcaklığının 37 dereceyi bulmasıyla sahiller serinlemek isteyenlerle doldu.

Hava sıcaklığının 33, hissedilen sıcaklığın da 37 dereceyi bulduğu kentte, plajlarda yoğunluk oluştu.

Yabancı turistlerle, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar serinlemek için Erdemli ilçesindeki plajları tercih etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi plajı da denizde vakit geçirmek isteyen çok sayıda kişiyi ağırladı.

Aileler, suda serinlerken çocuklar da kumsalda oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı.

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