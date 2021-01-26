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Mersin polisi uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

26.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 3 bin 269 olaya müdahale etti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele başarı sıralamasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 3 bin 269 olaya müdahale etti. Bu operasyonlarda 4 bin 511 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, bu kişilerden 809’u tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 308 kilo 343 gram kokain, 88 kilo 67 gram eroin, 512 kilo 642 gram esrar, 399 bin 884 adet captagon hap, 37 bin 616 adet extacy hap, 24 kilo 958 gram metamfetamin ve 46 kilo 871 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele başarı sıralamasında 2020 yılında da Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, aynı yıl içerisinde, toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması faaliyetleri çerçevesinde, muhtarlar, okul servis şoförleri, esnaf, zabıta teşkilatı, temizlik görevlileri, diğer belediye çalışanları, özel güvenlik teşkilatı ve toplumun her kesimine uyuşturucu ile mücadeleye destek olmaları ve ihbar mekanizmasına katılmaları amacıyla eğitim verildiği bildirildi.

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