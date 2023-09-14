Mersin polisinden günübirlik evlerde denetim: 17 aranan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı 29 ekip ve 200 polisle genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenler ile mücadele edilmesi, özellikle vatandaşlar ile öğrencilerin yoğun olarak bulundukları yerlerde suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması çerçevesinde günübirlik kiralanan evlere yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezinde bulunan 30 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 130 adet günübirlik ev denetlendi. Yapılan denetimlerde 17 aranan şahıs yakalandı, eksiklikleri bulunanlara ise 149 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

