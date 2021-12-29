Mersin polisinden yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi

MERSİN (AA) - Mersin'de yılbaşı öncesinde büfeler ve eğlence mekanlarında, sahte ve kaçak içki satışına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren 406 tekel büfesi, eğlence mekanları ve bazı iş yerlerini sahte ve kaçak içki satışına yönelik denetledi.

Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve sahte içkiye karşı bandroller kontrol edildi, iş yeri sahipleri ve çalışanlara uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin denetimleri devam edecek.

