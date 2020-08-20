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Mersin sahilindeki koşu yolu zemini iyileştiriliyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte özellikle sahilde vakit geçiren vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın koordineli çalışmasıyla Kültür Park sınırları içinde yer alan bölgedeki koşu yolu zemini yapılan çalışmayla daha sağlıklı hale getiriliyor.

Mersin sahilindeki koşu yolu zemini iyileştiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte özellikle sahilde vakit geçiren vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.
Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın koordineli çalışmasıyla Kültür Park sınırları içinde yer alan bölgedeki koşu yolu zemini yapılan çalışmayla daha sağlıklı hale getiriliyor. Kış mevsiminde yaşanan yoğun yağışlar ve fırtına sonucu mucurla kaplanan koşu yolundan 5 kamyon çakıl taşı çıkarıldı.
Ekipler, Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan Babil Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 8,3 kilometrelik koşu yolunda daha yumuşak bir zemin oluşturmak için zemini kiremit irmiği ile kaplıyor. Meydana gelebilecek sakatlık riskini azaltan zemin sayesinde Mersinliler gönül rahatlığıyla spor yapabilecek.

Mersin sahilindeki koşu yolu zemini iyileştiriliyor

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