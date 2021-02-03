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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 4. yılına özel klip hazırlandı

03.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 4. yılına özel klip hazırlandı

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılışının 4. yılına özel hazırlanan klipte sağlık çalışanları rol aldı.

Klip, "Devletimiz, çalışanlarımız ve halkımız bizleri gün be gün güçlendiriyor. Daha sağlıklı, daha mutlu ve her zaman heyecanlı günler için iyi ki doğdun Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nice yaşlara." notuyla hastanenin Twitter hesabından paylaşıldı.

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar'ın koordinatörlüğünü, sağlık fizikçisi Cem Gökşen'in senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini üstlendiği klipte, doktor ve hemşireler rol aldı.

Sağlık çalışanları klipte şu metni seslendirdi:

"Bundan tam 4 yıl önce Mersin'den dünyaya nefes vermesi adına bir fidan dikildi. Üzerine düşen her bir yağmur damlası kahramanı oldu, doğan her güneşi kucakladı. Gün oldu; kollarından meyve sundu bu fidan, tüm fedakarlığıyla... Soğuk günler de oldu elbet. Yılmadan, korkmadan sımsıkı sarıldı kahramanlar köklerine. Esen rüzgara, soğuyan havaya inat dimdik kalmasını başardı. Şimdi 4 yaşında o fidan. İlk günkü kadar heyecanlı, güçlü, heyecanlı, dik ve fedakar."

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Bahar Aydınlı da "Bu fidana kök olup güçlendiren halkımıza, güneş olup ışık saçan vatandaşlarımıza, yağmur olup yağan tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugün 4 yaşında." ifadeleriyle klipte duygularını paylaştı.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan hastane, kentin yanı sıra çevre illere sağlık hizmeti sunuyor.

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