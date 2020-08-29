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Mersin Şehir Tiyatrosu, ’Anadolu Toprağı Uyanıyor’ gösterisiyle perdelerini açtı

MERSİN HABERLERİ  | 29.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla “Anadolu Toprağı Uyanıyor” adlı gösterimle perdelerini açtı. Büyükşehir Beledyie Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı gösteri, büyük beğeni aldı.
Gösteri öncesi konuşan Başkan Seçer, o yıllarda canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahramanların modern Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturduğunu belirterek, “Geçmişini bilmeyen, geleceğini şekillendiremez. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu koşullarda bundan 100 yıl önce imkansızlıklar içerisinde küllerinden doğan bir Cumhuriyet. Ulusların kırılma noktaları vardır tarihlerinde. Hayatlarının şeklini, yönünü değiştiren olaylar vardır. Buradaki oyunda Mondros’u reddeden, Sevr’i yırtıp atan, Lozan’ı yapanların hikayesini anlattınız. Daha sonra bu insanlar modern Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturdu.. Toplumun ümmet olmaktan çıkmasını, vatandaş olmasını, millet olmasını, tebaalıktan çıkıp bağımsız bir yurttaş, kimliği olan bir yurttaş, modern, çağdaş, bilime inanan bir toplum oluşturulmasını sağladılar” dedi.

“Bu gerçekler ışığında o insanlara layık olmak için çalışıyoruz”
Toplumların yüzyıllar süren mücadeleler sonucunda demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık gibi kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Seçer, “Şimdi geldiğimiz noktada bizler bu gerçekler ışığında o insanlara layık olmak için çalışıyoruz. 100 yıl, çok uzun bir süre, çok kısa bir süre. Hayat da uzun bir süre ama özgürlük, bağımsızlık, demokrasi mücadelesinde aslında Türkiye henüz yeni yürüyen bir çocuk gibi. Bakın gelişmiş toplumlara, tam bağımsız, demokratik, hukuk devleti normlarına erişmiş, laik. Bu toplumlar yüzyıllarca çok büyük bedeller ödemişler. Fırtınalar, yağmurlar, boranlar, karlar, siyasi cinayetler, baskılar. Biz, ulus olarak şu anda hala bu bedelleri ödüyoruz ve bunun farkında olan bir kuşağı temsil ediyorum” diye konuştu.
Mersin’i bu bilinç ve doğrultuda daha çağdaş ve modern bir kent haline getirmek istediklerini söyleyen Seçer, “Bu bilinçle kendi kentimize, herkes kendi sorumluluk alanı içerisinde çağdaş, modern, insanların birbirini sevdiği saydığı, birbirini renginden, mezhebinden, meşrebinden, dilinden, inancından dolayı öteki görmediği bir kent oluşturmak istiyoruz. Modern bir kent, çağdaş bir kent, sanat kenti, kültür kenti, kardeşlik kenti Mersin’i oluşturmak istiyoruz. İşte, bu kadrolarla oluşturacağız” şeklinde konuştu.
Gelecek 30 Ağustoslarda daha geniş kitlelerle coşku dolu bir bayram kutlayacaklarının altını çizen Seçer, "Keşke bu pandemi belası olmasaydı, bu güzel gösteriyi biz vatandaşlarımızla, halkımızla beraber izleyebilseydik. O beni gerçekten çok üzdü. İnşallah dünya bu illetten kurtulur, gelecek 30 Ağustoslarda, burada da bir not düşmek istiyorum, çok daha görkemli çok daha ses getiren, çok daha tarihimizi anımsatan çocuklarımıza öğreten daha nice nice 30 Ağustoslar, 29 Ekimler yaşayacağız. Bunu da bir not olarak düşmenizi istiyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger ile Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın nezdinde sanatçılara teşekkür edip, çiçek takdiminde bulundu. Ardından Şehir Tiyatrosu gösterisini sundu. 90’ı sahne önünde olmak üzere 120 kişilik ekiple hazırlıkları tamamlayan sanat ve teknik ekip performanslarıyla büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın rejisörlüğünde gerçekleşen oyunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da konuk sanatçı olarak oyunda yerini aldı ve yine Atatürk’ün sevdiği ve dinlediği eserlere ses verdi.

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