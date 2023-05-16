YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Teknopark firmaları ’e-ticaret’ ile büyüyor

Mersin Teknopark firmaları ’e-ticaret’ ile büyüyor

16.05.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital alanda yaşanan değişimle birlikte elektronik ticarette yaşanan gelişmelerin doğurduğu yeni iş modellerinden olan e-pazaryerleri, hızla gelişerek değişime yön veren önemli bir piyasa aktörü haline gelmeye devam ediyor.

Mersin Teknopark firmaları ’e-ticaret’ ile büyüyor

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok sektörde iş yapma modellerini kökten değiştirdiğini, gerek tüketicilerin gerekse de teşebbüslerin tercihlerini belirleyen temel norm halini aldığını söyledi. Özellikle yaşanan pandemi sürecinin ardından ’e-ticaret’teki büyüme seyrinde ’e-pazaryerleri’nin, önemli bir satış kanalı olarak ortaya çıktığını kaydeden Gültekin, "Dijital alanda yaşanan değişimle birlikte elektronik ticarette yaşanan gelişmelerin doğurduğu yeni iş modellerinden olan e-pazaryerleri, hızla gelişerek değişime yön veren önemli bir piyasa aktörü olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Bu sektörde öne çıkan ve Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalardan örnekler veren Gültekin, ’hemengeliriz’ adlı firmanın, hizmet sektöründe yaşanan zorlukları ve beklentileri göz önünde bulundurup, yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojisi kullanarak, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir platform oluşturduğunu ifade etti. Bu platform sayesinde hizmet ihtiyacı olanların, en uygun hizmet verenlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabildiğini belirten Gültekin, "Firma, 500’den fazla kategoride hizmet sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Yenilikçi ve teknolojik altyapısı sayesinde hız, fiyat, memnuniyet, güvenilirlik ve hizmet garantisi gibi avantajlar sunan platform, kullanıcıların ve hizmet verenlerin tercih sebebi oluyor" diye konuştu.

"YÜZDE 1550 BÜYÜME KAYDEDİLDİ"

2019 yılında kurulan firmanın, o tarihten bu yana yılda yüzde1550 büyüme kaydederek, 1,5 milyon kullanıcıya ve 20 bin hizmet verene ulaştığını söyleyen Gültekin, "Şirket, Avrupa ve Amerika pazarına açılarak uluslararası alanda da hizmet sektöründe devrim oluşturmayı ve küresel bir marka olmayı hedeflemektedir. Bu büyüme hedeflerinin gerçekleşmesiyle firma, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve hizmet sağlayıcıya ulaşarak etkisini daha da genişletecektir. Firmanın hizmet verenler için sunduğu değerler de büyük önem taşıyor. Rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları, sürekli kendilerini geliştirerek sektördeki kalite standardını yükseltiyorlar. Bu sayede firma, hizmet sağlayıcılarına daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma ve işlerini büyütme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"MERSİN ESNAFI DİJİTAL DÜNYADA"

Sektörde başarıya ulaşan bir diğer girişimcinin ise ’Esnaf Seninle Projesi’ olduğunu dile getiren Gültekin, şu bilgiler verdi; "Mersin esnafının dijital dünyada yer almasını hedefleyen proje, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Mersin Teknopark firması tarafından kamu özel işbirliği ile geliştiriliyor. Mersin halkı cep telefonuna yükleyeceği uygulama ile mahallesindeki perakende satış yapan esnaflardan alışveriş yapabiliyor. Esnaflar ücretsiz üye olduğu sistemde, cep telefonuna yükleyeceği mobil uygulama ile ürünlerini kolayca fiyatlandırıp satışa sunabiliyor ve siparişlerini takip edebiliyor. Mevcutta kasa sistemleri kullanan esnaflar ise geliştirilen entegrasyonlar ile ürün fiyatlarını ve stok durumlarını tek tuşla ’Esnaf Seninle’ye aktarabiliyor. Esnaflar diğer mobil sipariş uygulamalarının aksine ’Esnaf Seninle’de komisyon ücreti ödemeden, adına kayıtlı sanal posunu tanımlayarak kendi namına tahsilat yapabiliyor. Uygulama içerisinden konumuna en yakın elektrikçi, tesisatçı, terzi gibi hizmet erbaplarının iletişim bilgilerine saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Mersin Teknopark olarak firmalarımızın projelerine destek vererek, bölgesel ve ulusal düzeyde katma değerli üretimin artmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi kurtarıldıMersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi kurtarıldı
Yozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldıYozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı
Didim’de trafik kazası: 1 ölüDidim’de trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:27
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Hekimoğlu eczanesi
Akdeniz
Berna eczanesi
Tarsus
Yamaç eczanesi
Akdeniz
Deva eczanesi
Aydincik
Duru eczanesi
Yenisehir
Ekin eczanesi
Yenisehir
Gülnar eczanesi
Gulnar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.