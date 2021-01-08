Mersin Uluslararası Limanı 2020'yi iş hacmi rekoruyla tamamladı

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP), 2020 yılında 2 milyon TEU konteyner iş hacmini aşarak rekor kırdığı bildirildi.

MIP'ten yapılan açıklamada, geçen yıl gerçekleştirilen konteyner iş hacminin 2 milyon TEU barajını geçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu başarının Türkiye için bir ilk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer birçok ülke gibi Türkiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz yönde etkilenmiştir. MIP'in, bu krizde ilk önceliği çalışanlarının ve liman kullanıcılarının sağlık ve güvenliğini korumak olmuştur. Alınan birçok güvenlik önlemi sayesinde MIP, mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya devam etmiştir. Türkiye'nin ve bölgenin özellikle yılın ikinci yarısında yükselen ihracat rakamları ve buna bağlı olarak artan ham madde ihtiyacının etkisiyle MIP, hızla bir iyileşme dönemine girmiştir. Destekleri ve katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Başarımızın üzerine yeni başarıları inşa etmek ve MIP'in Türkiye'nin lider limanı konumunu korumak için yatırımlarımıza devam edeceğiz."

