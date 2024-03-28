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Mersin Uluslararası Limanı'nda 17 yılda 25 milyon TEU konteyner elleçlendi

AA AA
28.03.2024 12:20
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Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), 2007'den bu yana 25 milyon TEU konteyner elleçleme yapıldığı bildirildi.

MIP'ten yapılan açıklama göre, limanda 25 milyonuncu TEU konteyner elleçlemesinin gerçekleşmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Liman Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende,"Limanımızın bu olağanüstü yolculuğunda bizi destekleyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Daha iyisine ulaşmak için daha çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Törene, Mersin Limanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gümrük Bölge Müdürü Osman Göllüce, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Cebrail Orman, MIP Yönetim Kurulu Başkanı David Yang ve liman çalışanları katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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