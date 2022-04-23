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Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak

23.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak

MERSİN (AA) - Şarkıcı Ceylan Ertem, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konser 25 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Tarsus Baca Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Ceylan Ertem, ücretsiz gerçekleştirilecek konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

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Sabah
05:51
Öğle
12:45
İkindi
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Akşam
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