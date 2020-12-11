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Mersin Üniversitesi, ’çevre dostu’ üniversite sıralamasına girdi

MERSİN HABERLERİ  | 11.12.2020 12:18 | Son Güncelleme

Dünya genelinde üniversitelerin "Çevre dostu bir üniversite geliştirme ve sürdürülebilirlik” konusundaki kararlılığını ölçen ve dünyada ilk ve tek olan UI GreenMetric World University Rankings-UI GreenMetric Dünya Üniversiteler sıralamasının 2020 yılı sonuçları açıklandı.

Mersin Üniversitesi, ’çevre dostu’ üniversite sıralamasına girdi

Dünya genelinde üniversitelerin "Çevre dostu bir üniversite geliştirme ve sürdürülebilirlik” konusundaki kararlılığını ölçen ve dünyada ilk ve tek olan UI GreenMetric World University Rankings-UI GreenMetric Dünya Üniversiteler sıralamasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) 84 ülkeden 912 üniversitenin bulunduğu sıralamada ilk başvurusunda dünyada 406., Türkiye’de ise 21. olarak önemli başarı elde etti.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı öncülüğünde üzerinde hassasiyetle durulan ve çeşitli projelerin hayata geçirildiği ’yeşil kampüs’ çalışmalarında önemli bir sonuca ulaşa MEÜ, böylece adını dünya genelindeki yeşil üniversiteler arasına yazdırmış oldu. MEÜ’nün dünya üniversiteleri yeşil kampüs sıralamasında dünyada 406., Türkiye’de 21. sırada yer almasının bu alanda yürütülen kararlı adımların neticesi olduğunu vurgulayan Rektör Çamsarı, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çamsarı, "Bizim için önemli bir hedef olan bu sonuçla artık yeşil Üniversiteyiz. Emeği geçen tüm personelimize yürekten teşekkür ederim” dedi.
UI GreenMetric her üniversitenin yeşil kampüs olma yolunda 6 göstergesine göre üniversiteleri sıralayan dünyadaki ilk ve tek sistem olarak öne çıkıyor. Açıklanan sonuçla, kampüste yürütülen sürdürülebilirlik kapsamındaki çaba ele alınarak dünya çapında başvuru yapan üniversitelerin durumu ortaya konuluyor.

Mersin Üniversitesi, ’çevre dostu’ üniversite sıralamasına girdi

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