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Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, kütüphanede öğrencilerle buluştu

AA AA
18.01.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, kütüphanede öğrencilerle buluştu

Üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle buluşan Yaşar, öğrencilere simit ve çay ikramında bulundu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yaşar, talepleri dinledi.

Yaşar, gazetecilere, öğrencilerin başarısını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerle taleplerini dinlemek için buluştuklarını Yaşar, "Belli saatlerde simit ve çay ikramımız oluyor. Yakın zamanda da çorba ikramına başlayacağız. Öğrencilerimizin sorunlarını dinlemek, taleplerini almak için buradayız. Bugün de gördük öğrencilerimiz çok mutlu. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırıcı maddi ve manevi destekler ile onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kütüphanenin kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Yaşar, "Kütüphanemizin kapasitesi 500 kişi civarında. Bunu 700 kişi civarında artırmak için uğraşıyoruz. Yeni kütüphane binamızın olması için gerekli araştırmaları ve çabayı gösteriyoruz. Yakın zamanda da adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emine Hulde Belen de "Üniversite ve rektörümüzden memnunuz. Çok ilgili bir rektör. Kütüphanemizin sınav haftalarında 24 saat açık olması bizim için avantaj. Sabahlayabiliyoruz. Burası 2. evimiz gibi." dedi.

Düzenli olarak kütüphaneyi kullandığın belirten Fen Fakültesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ali Öksel ise sunulan hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

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