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Mersin Üniversitesi’ne AB projesinden 71 bin 150 Euro’luk destek

MERSİN HABERLERİ  | 25.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi’nin, KA107 proje başvuruları kapsamında 71 bin 150 Euro’luk hibe almaya hak kazandığı bildirildi.MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkelere öğrenci ve personel hareketliliği imkanı sağlayan ’KA107’ proje başvuruları kapsamında, Ulusal Ajansa sunulan 103 proje teklifinin değerlendirme sonuçları açıklandı.

Mersin Üniversitesi’ne AB projesinden 71 bin 150 Euro’luk destek

Mersin Üniversitesi’nin, KA107 proje başvuruları kapsamında 71 bin 150 Euro’luk hibe almaya hak kazandığı bildirildi.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkelere öğrenci ve personel hareketliliği imkanı sağlayan ’KA107’ proje başvuruları kapsamında, Ulusal Ajansa sunulan 103 proje teklifinin değerlendirme sonuçları açıklandı. Buna göre Mersin Üniversitesi, Kosova, Ukrayna ve Bosna Hersek için toplam 71 bin 150 Euro hibe almaya hak kazandı.
MEÜ Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından ilk kez bu yıl yapılan proje başvurusunun olumlu karşılanması sonucu, 2020-2021 akademik yılında öğrenci ve akademisyenler söz konusu ülkelere hareketlilik sağlayabilecek.

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