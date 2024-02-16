Mersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyareti

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette, Akademisyen ve iş insanlarından oluşan heyet üyeleri, çeşitli birimlerde toplantılara katıldı. Ziyarette, kurumlar arasında çeşitli iş birliği fırsatlarının geliştirilebileceğine dair fikir birliğine varılırken, bu fırsatların uluslararası iş birliği protokollerine dönüştürülmesi adına iki taraf prensip olarak anlaştı.

Başta Mersin Üniversitesi ile Karlsruhe Üniversitesi genel iş birliği protokolü olmak üzere sırasıyla Mühendislik Fakültesinde oluşturulacak ’Sanayi 4.0’, Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ortak projelerin geliştirilmesi, iki tarafın TTO‘larının Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı, Teknoloji Transferi, Üniversite-Sanayi iş birliği, Erasmus akademisyen ve öğrenci değişimi, Ortak Erasmus projelerinin geliştirilmesi, Çift Diploma (double degree) konularında iş birliği protokollerinin geliştirilmesine karar verildi.

Prof. Dr. Jürgen Walther, Dr. Michael Grethler, Horst Maywald, Dr. Rainer Körber, Karl-Heinz Schmidt ve IBB’den Recep Tanrıkulu’dan oluşan heyet üyeleri ilk olarak MEÜ Senato Odasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih İlker Kara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Danışmanı Kubilay Demir, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve TTO Akademik Birim Sorumlusu Prof. Dr. M. Tahir Alp, Mersin TTO Koordinatörü Abdi Kurt, TTO Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztürk, katılımcılara üniversiteyle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Öztürk, akademik konuları içeren iş birliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağcı da kentle ilgili bilgi vererek, bölgenin özellikle yabancı yatırımlara uygunluğunu dile getirdi. Mersin Limanının 2. büyük liman olduğuna dikkati çeken Yağcı, limanın bölgesel olarak yatırım eko sistemi için çok uygun olduğunu ve bu konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Danışmanı Demir ise Karlsruhe Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında İnovasyon ve Ar-Ge ekosistemi konularında gerçekleştirilebilecek projeler konusunda iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahar Taşdelen, Prof. Dr. Yasemin Yuyucu Karabulut ve Doç. Dr. Fahri Özsungur, üzerinde çalıştıkları projelere ile ilgili heyet üyelerine bilgi verdi. Senato Odasında Dr. Rainer Körber, Karlsruhe Üniversitesi ile ilgili sunum yaptı. Üniversitenin fakülte ve bölümleri hakkında bilgi veren Dr. Körber, bünyelerinde gerçekleştirilen projeleri de katılımcılara tanıttı.

"SANAYİ 4.0’ TANITMAK VE SUNMAK İÇİN GELDİK"

Heyettekiler, rektörlük ziyaretinin ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Akın ile bir araya geldi. Prof. Dr. Akın Mühendislik Fakültesinde yer alan programlar, akademisyen ve öğrenci sayıları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

IIB Delegasyonundan Recep Tanrıkulu, ’Sanayi 4.0’ tanıtmak ve sunmak için geldiklerini belirterek, "Siemens, BMV, Porsche gibi firmaların eleman ihtiyaçlarını üniversitelerden sağladıklarını tespit ettik. Bu nedenle Almanya’da Sanayi 4.0’ı kurarak öğrencilere eğitim verdik. Sanayicilerin taleplerini direkt bildiğimiz için çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Enformatik, yazılım, makine, elektrik-elektronik bölümlerinde Sanayi 4.0’ı hayata geçirdik" dedi. Sanayi 4.0’ın daha esnek ve efektif olduğunu belirten Tanrıkulu, bu sayede sanayicilerin ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayarak öğrencileri mesleki eğitime hazırladıklarını ifade etti. Ziyrette Dr. Michael Grethler ise üniversitelerinde pilot olarak uygulanan projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

HEYET, MERSİN TEKNOPARKI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Mersin Teknopark Proje Koordinatörü Melike Nazan Eroğlu’nu da ziyaret eden heyet, Teknopark bünyesinde yer alan firmalar ve Teknopark’ın işleyişi hakkında bilgi aldı. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Caner Özdemir’inde ortağı olduğu Kayacı Savunma Firması çalışmalarını yerinde inceleyen heyettekiler, Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (Girişim Limanı) ziyaret etti. Girişim Limanındaki ziyarete Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar da eşlik etti. Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Çomak heyet üyelerine, merkez ekosistemi hakkında bilgi verdi.

Heyettekiler, ayrıca, MEÜ İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini de (MEİTAM) ziyaret ederek, MEİTAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Sayar’dan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

