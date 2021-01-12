YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Valiliğinden aranan şüphelinin "battaniye" ile taşındığı iddialarına yalanlama

Mersin Valiliğinden aranan şüphelinin "battaniye" ile taşındığı iddialarına yalanlama

12.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliğinden aranan şüphelinin "battaniye" ile taşındığı iddialarına yalanlama

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada ambulansa battaniyeyle taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan O.Ş'nin gözaltına alınmasıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Şüphelinin, ambulansa battaniyeyle taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi'nde ikamet eden O.Ş'nin, 'terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında ikametinde arama işleminin yapılarak yakalanması ve gözaltına alınması istenilmiş, alınan talimat ve hakim kararı doğrultusunda 12 Ocak günü sabah saatlerinde O.Ş'nin ikametinde usulüne uygun olarak arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Arama işlemi esnasında şüpheli O.Ş’nin yatalak halde olduğunun görülmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda doktor raporu alınmak üzere ambulansla usulüne uygun olarak Toros Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş, burada alınan doktor raporunun ardından şahsın yürüyemeyecek durumda olduğunun anlaşılması üzerine yine cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda ambulansla ikametine götürülerek ailesine teslim edilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:55
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:12

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Serkut Eczanesi
Mezitli
Yasemin Eczanesi
Mezitli
Sema Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Erdemli Arpaçbahşiş’te yeni mesire alanı çalışmaları başladı

Erdemli Arpaçbahşiş’te yeni mesire alanı çalışmaları başladı

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

Anamur Ticaret ve sanayi Odasından öğrencilere 55 tablet bilgisayar

Anamur Ticaret ve sanayi Odasından öğrencilere 55 tablet bilgisayar

Vatandaştan Başkan Yılmaz’a hizmet teşekkürü

Vatandaştan Başkan Yılmaz’a hizmet teşekkürü

Mezitli’den Çatalköy’e kardeşlik bağı

Mezitli’den Çatalköy’e kardeşlik bağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.