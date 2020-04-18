Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması

Mersin Valiliğince, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna yapılan, "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır" şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşların tüm ihtiyaçlarının valilik koordinasyonunda, kaymakamlar başkanlığında yerel yönetimler, Fırıncılar Odası ve muhtarların katıldığı toplantıda birlikte karar alınarak organize edildiği belirtilerek, "Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bilgilendirilmiş, ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında toplanan koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek’ten ilgililer katılmış ve ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinin ilgili genel sekreteri, vali yardımcımızı arayarak konuyu sormuş, vali yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir. Bu anlamda bir engelleme olmayıp, ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda üzüntümüz şudur ki, her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır" denildi.

