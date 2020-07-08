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Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

MERSİN HABERLERİ  | 08.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Vali Su, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Bölge Müdürü Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Vali Su'ya AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi verdi.

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