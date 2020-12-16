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Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.12.2020 12:37 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Valilik makamında Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten fotoğraflar hakkında bilgi alan Su, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haberde kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Su, oylamada yer alan tüm fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

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