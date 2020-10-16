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Mersin Valisi Su: "Akraba ve ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim"

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı. Şehrin en işlek caddelerinde denetime katılan Vali Su, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça akraba ve ev ziyaretlerine gitmemesini istedi.
İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile tüm ülkede denetimler başladı. Bu kapsamda Mersin’de de Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile il protokolü denetime çıktı. Denetimler kapsamında kentin en işlek caddelerinde denetim yapan Vali Su ve beraberindekiler, vatandaşları virüsten korumak için bilgilendirdi. Özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran Su, zorunlu olmadıkça akraba ve ev ziyaretlerine gidilmemesini istedi.

"Akraba ve ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim"
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, bugünde tüm birimlerle birlikte denetime çıktıklarını söyledi. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna baktıklarını kaydeden Su, "Maske, mesafe ve hijyen kuralını her vesile ile ifade ediyorum. Gerçekten yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın bu konulara uyduğunu memnuniyetle gördüm. Bu ilimiz açısından çok iyi. İnşallah böyle devam edersek pandeminin üzerinden rahatça gelebiliriz. Yinelemek gerekir ki 3 temel kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen. Maskemizi takarsak, sosyal mesafeye dikkat edersek, temizliğe de dikkat edersek çok rahat şekilde pandeminin üzerinden gelebiliriz. Bütün vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle isteğim akraba, ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim, çok zorunlu ise orada da maskeli olmaya, mesafeye, hijyene dikkat edelim. Vatandaşlarımız bu konularda da duyarlı olursa bu pandemeyi daha hızlı atlatırız" dedi.

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