Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Mersin ve Adana’nın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi. Ayrıca her iki ilin yüksek kesimlerinde kar yağışının da etkili olacağı ifade edildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Mersin ve Adana’da, yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana’nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli olacağı, metrekareye ise 100-200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. Bunun yanında Doğu Akdeniz’de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu, doğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Mersin ve Adana’nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde’nin güney ilçelerinde salı günü gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı, kar kalınlığının 20-50 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği kaydedilirken, başta İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

