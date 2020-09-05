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Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 05.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince POS cihazıyla tefecilik yapanlara yönelik Mersin ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli mahkemece, 2 şüpheli de sağlık sorunları nedeniyle savcılıkça salıverildi.

Adana ve Mersin'de 1 Eylül'de POS cihazı kullanarak tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirilmişti.

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