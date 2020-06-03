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Mersin ve Adana’nın mayıs enflasyonu yüzde 10,67

MERSİN HABERLERİ  | 03.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 bölgesinde mayıs ayı enflasyonunu yüzde 10,62 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 bölgesinde mayıs ayı enflasyonunu yüzde 10,62 olarak açıkladı. TÜİK verilerine göre, Mersin ve Adana’da mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 37,02 artışla çilek oldu.
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana’nın mayıs enflasyonu yüzde 10,67 oldu
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesinin mayıs ayı TÜFE değişim oranlarına da yer verildi. Açıklamaya göre, Mersin ve Adana’da, TÜFE’de mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,48; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,63 oranında artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana’da da mayısın zam şampiyonu çilek oldu
Mersin ve Adana’da mayısta fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler Türkiye geneliyle aynı oldu. Buna göre, mayısta en yüksek fiyat artışı çilekte gerçekleşirken, en fazla düşüş gösteren sivri biber oldu. Türkiye genelinde geçen ay yüzde 40,87 zamlanan çilek, Mersin ve Adana’da da yüzde 37,02 artışla bölgenin zam şampiyonu oldu.

Sivri biber Türkiye genelinden daha çok ucuzladı
Mersin ve Adana’da mayısta fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise yine Türkiye genelinde olduğu gibi sivri biber oldu. Sivri biberin fiyatı, Türkiye genelinde mayısta yüzde 51,37 oranında ucuzlarken, fiyat düşüşü Mersin ve Adana’da daha fazla oldu. Buna göre, Mersin ve Adana’da sivri biberin fiyatı yüzde 53,38 ucuzladı.

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