Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve kente geldikleri bilgisine ulaşılan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Terör örgütü mensuplarıyla ilişkili ve irtibatlı oldukları, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Mersin ve Diyarbakır'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan Y.Ş, E.Ç.K, A.A, F.J, B.A. ve İ.E. yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli aranıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz