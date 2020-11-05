Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinden dayanışma örneği

Tarımsal üretime ve kadın emeğinin her sektörde ön plana çıkmasına büyük önem veren Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri, örnek bir dayanışmaya imza attı. Nazan Savaş’ın çabalarıyla kurulan Hatay Gastronomi Evi, Meral Seçer’in öncülüğünde kurulan Mersinden Kadın Kooperatifinden Silifke Balandız atalık sarı buğdayından geleneksel yöntemlerle üretilen pilavlık bulgur, un ve erişte sipariş etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş’ın çabalarıyla kurulan Hatay Gastronomi Evi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in destekleriyle kurulan Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin bin bir emekle ürettiği ürünlerden sipariş etti.

Dayanışma devam edecek

Kadın üreticilerin üretim faaliyetlerine katkı sağlamak ve tarımsal üretimin sistemli şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, verimli topraklara sahip iki ilin ürünlerini birbirleriyle paylaşmaya ve dayanışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Mersin ve Hatay arasında ürün alışverişinin karşılıklı olarak gelecek günlerde de devam edeceğini ifade eden Nazan Savaş, hem kadının emeğinin hem de iki il arasındaki güçlü bağların ekonomik ve sosyal anlamda büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Meral Seçer de işbirliği ve dayanışmaya büyük önem verdiklerini, ilerleyen süreçte bu doğrultuda genişleyerek adımlar atacaklarını belirterek, kadın emeğinin ön plana çıkarılması, kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlenmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Bu şekilde bütün belediyelerin ortak akıl ve dayanışma ile hareket etmelerinin kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıdığına dikkat çekildi.

