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Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

ADANA HABERLERİ  | 07.12.2020 12:19 | Son Güncelleme

Mersin ve Hatay'da cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayıp bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Mersin ve Hatay'da cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00'te sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğinin başladığı kentte, hafta sonu kısıtlama nedeniyle kapalı olan işletmeler tekrar açıldı.

- Hatay

Hatay'da kısıtlama saatlerinde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

Hafta sonu kapalı olan iş yerleri yeniden açılırken en işlek cadde ve meydanlardaki yoğunluğun geçen haftaya göre azaldığı gözlendi.

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